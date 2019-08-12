12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin jimnastikteki gururu Tutya Yılmaz, fotoğrafına gelen yorumlar üzerine isyan etti. Milli sporcu, fotoğrafına gelen "Kas yığını" şeklindeki yorum için, "Senin "Kas Yığını" diyerek küçümsemeye çalıştığın şey benim başarı hikayem... Kimin ne dediği, vücudum hakkında ne düşündüğü umrumda değil. Çünkü kendimi seviyorum, kendime ve emeğime saygı duyuyorum" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada fiziksel görüntüsüyle ilgili yapılan olumsuz eleştirilerden dolayı morali bozulan milli jimnastikçi Tutya Yılmaz'a destek oldu.
Milli sporcu Tutya Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa gelen yorum tepki çekti. Bir takipçisinin "Kas yığını" şeklindeki yorumuna, milli sporcu sert tepki gösterirken, Gençlik ve Spor Bakanı da Tutya Yılmaz'a destek verdi.
Yılmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"BİR GENÇ KIZ OLARAK SÖYLEYECEKLERİM VAR!!!
Bugün bu fotoğrafın altına başka şeyler yazmayı planlamıştım fakat hikâyelerimden birine gelen densiz bir yorum üzerine fikrimi değiştirdim. Bir genç kız olarak söylemek istediğim bazı şeyler var. Ben bir sporcuyum ve yaptığım spor gereği vücudum normal bir bireye göre daha kaslı! Bu, zaman zaman benim de takıldığım bir konu; hatta fazla kaslı çıktığım birçok kareyi de koymuyorum. Bugün bu fotoğrafı paylaşmadan önce, çok kaslı durduğumu düşündüm ve fotoğrafı ne kadar sevsem de paylaşmaktan çekindim. Çok sevdiğim ve fikrine güvendiğim birkaç kişiye fotoğrafı attım ve yorumlarını sordum. Çünkü her ne kadar takmıyorum bu tür yorumları desem de zaman zaman insanın kalbini kırılıyor, çünkü nihayetinde ben de bir insanım... Sonra bir karar aldım ve bundan sonra kim ne derse desin kafama takmayacağım. Bu kendime verdiğim değerli bir söz. Çünkü ben buyum ve ben kendimi bu halimle seviyorum.Senin "Kas Yığını" dediğin şey benim 16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey... Senin "Kas Yığını" diyerek küçümsemeye çalıştığın şey benim başarı hikayem... Kimin ne dediği, vücudum hakkında ne düşündüğü umrumda değil. Çünkü kendimi seviyorum, kendime ve emeğime saygı duyuyorum. Bunu buraya yazıyorum, çünkü beni örnek alan çok sayıda insan var. Ve onlara öz güvenin, kendini sevmenin, "elalemi" takmamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Kendinizi sevin arkadaşlar, çünkü kendini seven herkesi, her şeyi sever..."
BAKAN MORAL VERDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada fiziksel görüntüsüyle ilgili yapılan olumsuz eleştirilerden dolayı morali bozulan ve bu durumu yine sosyal medyadan paylaşan milli jimnastikçi Tutya Yılmaz'a destek verdi.
Kurban Bayramı dolayısıyla Tutya Yılmaz'ı telefonla arayan bakan Kasapoğlu'nun, genç sporcuya moral verdiği öğrenildi. Görüşmede Tutya Yılmaz'dan moralini bozmamasını isteyen Kasapoğlu'nun, her zaman kendisine destek vereceklerini ilettiği kaydedildi.
Tutya Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafı sonrası, fiziksel görüntüsüyle ilgili yapılan olumsuz eleştirilere yanıt vermişti. Milli sporcu, bu yanıtından sonra büyük destek görmüştü.
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