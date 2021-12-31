Milli Piyango Sorgulama 2022 ve sıralı tam kazanan numaralar listesi: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama nasıl yapılır?

Yeni yıla artık saatler kaldı. Gece saatler 00.00’ı gösterdiğinde yeni yılın coşkusu yaşanırken Milli Piyango sonuçları da canlı takip edilecek. Milli Piyango Online tarafından yapılan açıklamada, büyük büyük ikramiyenin bu yıl 120 milyon TL olduğu ifade edildi. 2022 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da en hızlı ve kesintisiz olarak MPİ Milli Piyango sorgulama 2022 yılbaşı çekilişi sonuçları Haberturk.com'da yerini alacak. Milli Piyango sorgulama işlemi yaparak biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını tek tuş ile öğrenebilirsiniz. Milli Piyango çevrimiçi telefondan bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi Haberturk.com'da!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango’nun 31 Aralık’ta gerçekleştireceği yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve MPİ sıralı tam liste Habertürk'te. 17.00'de canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Yılbaşı özel çekilişin hemen ardından sıralı ve tam ikramiye kazanan numaralar listesi yayınlanacak. Çekilişler biter bitmez biletinizde yazan numaraları Habertürk Milli Piyango sorgulama 2022 sayfasında yer alan kısma yazarak ikramiye ya da amorti kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI!

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.00'de başlayacak. 17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak.

18.30'da ikinci aşamaya geçilecek 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak. 20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak.

Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak.

MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.

AMORTİ NE KADAR?

Amorti ücreti bilet fiyatına eşdeğerdir. Yani bir bilete amorti çıktığında biletin sahibi bilet için verdiği ücreti geri almış olur. Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları çeyrek, yarım ve tam bilet için farklı hesaplandı. 2022 yılbaşı bilet fiyatlarına göre; çeyrek bilet amorti ücreti 30 TL, yarım bilet amorti ücreti 60 TL, tam bilet amorti ücreti 120 TL'dir.

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.