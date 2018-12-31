Milli Piyango sıralı tam liste, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. Bilet İstanbul'dan sevk edildi. İşte Yılbaşı Milli Piyango sonuçları ve sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ İSTANBUL'DA TAM BİLETE ÇIKTI

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul olarak açıklandı. Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 7 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 7 milyon liralık ikramiye "9915188" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları (4) ve (9) olarak belirlendi.

Tam bilet İstanbul'a çıktı. 7 Milyon TL'lik ikramiye çeyrek bilete isabet etti. (Aydın, Antalya, Adana, Sayısal sistem)

70 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

7615536

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

4 ve 9

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE - 31 ARALIK

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: İSTANBUL-MERKEZ