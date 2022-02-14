Konya'da yaşandı! Milli parkta akılalmaz olay!

İHA

Son dakika haberler... Konya Beyşehir'de edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde denetimler gerçekleştirdi.

MİLLİ PARKTA YASAK OLMASINA RAĞMEN AV

İHA'da yer alan son dakika haberine göre denetimlerde Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında yasak olmasına rağmen kara avcılığı yaptığı öne sürülen 3 avcı yakalandı.

43 SIĞIRCIK KUŞUNU VURDULAR

Avcıların belgelerinin olmadığını saptayan ekipler, avda vurulduğu tespit edilen 43 adet sığırcık kuşu ile 11 adet sakar mekeye imha edilmek üzere el konuldu.

AV TÜFEKLERİNE EL KONULDU

3 avcıya milli park sahasında ateşli silahlarla avladıkları kuş ve su kuşları için idari para cezasının yanı sıra tazminat cezası da uygulanırken, avda kullandıkları takozsuz-ruhsatsız 3 yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

6 AVCI DAHA BÖLGEDE YAKALANDI

Ekipler, denetimlerinde farklı bir bölgede de belgesiz olarak avlandığı belirlenen 6 avcıyı yakaladı. Avcılara idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan 2 adet takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeğine el konuldu.

80 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Her iki denetimde yakalanan 9 avcıya toplamda 80 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandığı öğrenildi.