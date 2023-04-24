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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Ardahan'da

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ardahan'da vatandaşlara sesleniyor

Giriş: 24.04.2023 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Ardahan'da
HABERTURK.COM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ardahan'da konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, "Adalet sadece Ardahan'a değil, Türkiye coğrafyasına gelecek. Adaleti yolda her yerde arayacağız. Çalışan için de, ev kadını için de, sınava girenler için de adalet. Adaleti mutlaka getireceğim" diye sözlerine başladı.

"Herkese hizmet edeceğiz" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Büyük beklentileriniz var, biliyorum. Ev kadınlarının sosyal güvenliği yok biliyorum; primsiz Aile Sigortası'nı getireceğim. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, kimsenin kimseye muhtaç olmayacağı sistem getireceğiz. Devlet yanınızda olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Dışarıdan ne geliyorsa getiriyorlar. Bu ülkenin ovaları, tarlaları, çalışan insanları yok mu? Onlar 5'li çetelere çalışıyor ben halka çalışacağım. 5'li çete deyince onlara milyar dolarları aktardılar. 418 milyar doları aktardılar. O parayı alacağım ve halka vereceğim" ifadelerini kullandı.

"Sizden bir şey istiyorum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Elinizi vicdanınıza koyun ve öyle oy verin. Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin" dedi.

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