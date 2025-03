Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti ile DEM Parti heyeti ilk kez Ramazan Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma dolayısıyla bir araya geldi.

AA'da yer alan habere göre bayramlaşmak için MHP Genel Merkezi'ne gelen DEM Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin, MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet ağırladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan başkanlığındaki, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ile Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet ile yapılan ziyaretin başında, Zühal Topcu ile Ayşegül Doğan el sıkışarak, fotoğraf çektirdi.

Buluşmayı önemli gördüklerini belirten Topcu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, şunları söyledi: "Sayın Genel Başkanımızın Türkiye'deki siyasi tarihi değiştiren çağrısıyla beraber çok önemli adımlar atıldı. Çok önemli bir sürece girildi. İnşallah, bu süreç de devam edecek. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Orta Doğu' söyleminin de gerçekleşmesine yönelik olarak hızlı bir şekilde devam eden bir çaba var. Bunlarda da önemli mesafeler kat edildi. Tabii burada herhangi bir siyasi çıkar hiçbir zaman olmadı. Önemli olan gerçekten Türkiye'nin geleceği... Gerçekten bu millet yoruldu artık. Küresel sistemin zorlamaları var. Bu ülkenin bir devlet geleneği var, oluşturduğu bir kültür var, bin yıllık bir geleneğimiz var. Onun için bunun tekrar ayağa kaldırılması lazım. Yani bu devletin beraberce yol yürümesi gerekiyor ki Sayın Genel Başkanımız da ilk adımı attı. İnşallah, bu stratejinin arkasından da çok güzel şeyler gelecek. Çağrının yapılması, ikinci çağrının yapılması ve özellikle silahların bırakılıp devlete teslim edilmelerinden sonra çok daha hızlı bir şekilde devam edecektir diye düşünüyoruz."

"27 Şubat'ta gelen çağrıdan sonra bu tarihsel fırsat için üzerimize düşen her şeyi yapmak gerekiyor. Bütün siyasi çıkarların üzerinde tutmamız gereken bir mesele bu. Biz, toplumsal bir barıştan ve Türkiye demokrasisinin inşasından bahsediyoruz. Ne yazık ki Türkiye çok yorgun bir ülke, savaş yorgunu bir ülke. Mutlu olabilecekken mutsuz bir ülke, zengin olabilecekken yoksul bir ülke ve tüm bu alanlarla ayrı ayrı mücadele etmesi gereken bir ülke. Bir yandan antidemokratik uygulamalar sürüyor, öte yandan çok kıymetli bir barış arayışı var, çok değerli, çok tarihsel ve Türkiye bu yüzyılı da kaçırmamalı heba etmemeli. Mutlaka Türkiye'nin daha demokratik, daha eşit, daha adil, daha özgür, herkes için kucaklayıcı, kapsayıcı bir ülke olması için riskleri de bertaraf etmek gerekiyor. Bunlar riskli zamanlardır aynı zamanda. Sayın Genel Başkan da yaptığı açıklamalarda hep dikkat çeker bu risklere. O yüzden burada sizin ortaya koyacağınız parti olarak, iktidar bloku olarak kararlı iradenin çok büyük bir anlamı ve değeri var. Artık sözler söylendi. Ötelenemez, ertelenemez sözler söylendi. Geciktirilmeden de bu sözlerin gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor."

Öztürk Türkdoğan da tekrar söz alarak, şu ifadelere yer verdi: "Partimizin çok ciddi bir sol geleneği var. Bir sosyalist geleneği var. Kürt halkının mücadelesini yürüten bir geleneği var. Biz her zaman Türkiye'nin demokrasi güçleriyle birlikteyiz. Ama elbette ki öncelikle bu ülkenin bir barışa ihtiyacı var. Bu barışı temin etme noktasında da biz sorumluluk sahibi bir partiyiz ama her zaman halklarımızın yanındayız. Her zaman demokrasi mücadelesi yürütenlerin de yanındayız. Bunu zaten pratiğimizle de ortaya koyuyoruz."

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE SİYASİ PARTİLER ARASI BAYRAMLAŞMA

AK Parti Genel Merkezi'ni Ramazan Bayramı dolayısıyla sırasıyla MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi ve BBP heyetleri ziyaret etti.

AK Parti'nin karşılama heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan yer aldı.

Bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti Genel Merkezine ilk ziyareti, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başkanlığındaki MHP heyeti yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Uygur, MHP heyetiyle bayramlaşmada, Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinden zulme ve soykırıma 'dur' demeye, İsrailli bakanların hadsiz sözlerinin aksine daha da güçlü ve gür bir şekilde 'daha adil bir dünya mümkün' demeye ve insanlığın yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.