Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti ile DEM Parti heyeti ilk kez Ramazan Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma dolayısıyla bir araya geldi.

REKLAM advertisement1

AA'da yer alan habere göre bayramlaşmak için MHP Genel Merkezi'ne gelen DEM Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin, MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet ağırladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan başkanlığındaki, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ile Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet ile yapılan ziyaretin başında, Zühal Topcu ile Ayşegül Doğan el sıkışarak, fotoğraf çektirdi.

Buluşmayı önemli gördüklerini belirten Topcu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, şunları söyledi: "Sayın Genel Başkanımızın Türkiye'deki siyasi tarihi değiştiren çağrısıyla beraber çok önemli adımlar atıldı. Çok önemli bir sürece girildi. İnşallah, bu süreç de devam edecek. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Orta Doğu' söyleminin de gerçekleşmesine yönelik olarak hızlı bir şekilde devam eden bir çaba var. Bunlarda da önemli mesafeler kat edildi. Tabii burada herhangi bir siyasi çıkar hiçbir zaman olmadı. Önemli olan gerçekten Türkiye'nin geleceği... Gerçekten bu millet yoruldu artık. Küresel sistemin zorlamaları var. Bu ülkenin bir devlet geleneği var, oluşturduğu bir kültür var, bin yıllık bir geleneğimiz var. Onun için bunun tekrar ayağa kaldırılması lazım. Yani bu devletin beraberce yol yürümesi gerekiyor ki Sayın Genel Başkanımız da ilk adımı attı. İnşallah, bu stratejinin arkasından da çok güzel şeyler gelecek. Çağrının yapılması, ikinci çağrının yapılması ve özellikle silahların bırakılıp devlete teslim edilmelerinden sonra çok daha hızlı bir şekilde devam edecektir diye düşünüyoruz."

"BAŞLAMAK ÖNEMLİ AMA YAVAŞ YAVAŞ DA İKNA ETMEK LAZIM" Topcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile yaptığı görüşmeye dikkati çekerek, iki partinin de büyük bir tabana hitap ettiğini ifade etti. Zühal Topcu, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanları ikna etmek, onları belli bir ideale doğru yönlendirmek, belli bir uygulamayı başlatabilmek hiçbir zaman kolay olmuyor. İlk başta başlamak önemli ama sonra yavaş yavaş da ikna etmek lazım. Kolay değil bu işler hem de hiç kolay değil. Yüzyıla damgasını vuracak şeyler, olumlu bakmak lazım. Süreci acele etmemek lazım. Özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum, Sayın Devlet Bahçeli bir siyasi lider olmanın ötesinde bir bilge insan olarak Türkiye tarihinde ve hatta dünya tarihinde damga vuran açıklamalarla ve Cumhur İttifakı'nın yaptığı önemli katkılarla ve sizlerin de yaptığı katkıyla inşallah çok güzel sonuçlar göreceğiz. Niyetimiz, halis akıbet de halis olacak. Biz buna inanıyoruz." Cumhur İttifakı'nın kararlı biçimde hareket ettiğine işaret eden Topcu, "Bunlar tabii bir kar topu etkisi gösterecek. Hiç kolay değil aslında. Bir yerde yasal düzenlemeleri yaparsınız ama toplumu da ikna etmeniz, inandırmanız lazım. Siyaset yaparken de toplumun dokusunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani insanların yapısını unutmamak lazım. Nasıl kabul alanınıza alırsınız, etkilersiniz, büyük bir etki alanı oluşturursunuz. Tabii bunlar da el birliğiyle olacak." şeklinde konuştu.

Topcu, DEM Parti heyetinin, bayramlaşma dolayısıyla MHP'yi ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah ülke için 'Terörsüz Türkiye', 'Terörsüz Bölge' insanların mutluluğa ermesi için önemli başlangıçlara, adımlara zemin hazırlar. " ifadesini kullandı. "GECİKTİRİLMEDEN BU SÖZLERİN GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKİYOR" DEM Parti Sözcüsü Doğan ise bayramın kavuşma, birleşme, bir araya gelme, dayanışma ve dayanışma kültürünün artması demek olduğunu belirterek, "Biz de ilk kez bayramlaşıyoruz, iki farklı siyasi parti olarak. DEM Parti olarak, farklı düşünen siyasi partilerin, ülkenin geleceği, barışı ve demokratik bir toplumun inşası için diyalog kurmalarının, temas etmelerinin değerli olduğunu düşünüyoruz. O açıdan bizim için buruk ancak gelecek bayramların Türkiye için bayram tadında geçmesi adına önemli bir buluşma." değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin çok tarihsel bir fırsatla karşı karşıya olduğunu aktaran Doğan, şöyle devam etti: "27 Şubat'ta gelen çağrıdan sonra bu tarihsel fırsat için üzerimize düşen her şeyi yapmak gerekiyor. Bütün siyasi çıkarların üzerinde tutmamız gereken bir mesele bu. Biz, toplumsal bir barıştan ve Türkiye demokrasisinin inşasından bahsediyoruz. Ne yazık ki Türkiye çok yorgun bir ülke, savaş yorgunu bir ülke. Mutlu olabilecekken mutsuz bir ülke, zengin olabilecekken yoksul bir ülke ve tüm bu alanlarla ayrı ayrı mücadele etmesi gereken bir ülke. Bir yandan antidemokratik uygulamalar sürüyor, öte yandan çok kıymetli bir barış arayışı var, çok değerli, çok tarihsel ve Türkiye bu yüzyılı da kaçırmamalı heba etmemeli. Mutlaka Türkiye'nin daha demokratik, daha eşit, daha adil, daha özgür, herkes için kucaklayıcı, kapsayıcı bir ülke olması için riskleri de bertaraf etmek gerekiyor. Bunlar riskli zamanlardır aynı zamanda. Sayın Genel Başkan da yaptığı açıklamalarda hep dikkat çeker bu risklere. O yüzden burada sizin ortaya koyacağınız parti olarak, iktidar bloku olarak kararlı iradenin çok büyük bir anlamı ve değeri var. Artık sözler söylendi. Ötelenemez, ertelenemez sözler söylendi. Geciktirilmeden de bu sözlerin gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor."

Doğan, süreçte hukuksal ve siyasal zeminin oluşturulmasının, ve kararlı hareket edilmesinin önemli olduğunun altını çizerek, "Barış, en zor şey. Dünyada da hiç kolay olmamış. Ancak Türkiye'nin barış arayışı konusunda çok ciddi deneyimleri var. Bunu başarabilecek bir demokratik potansiyeli, başarabilecek bir zenginliği var. Yeter ki siyaset burada kararlı bir irade koysun, taviz vermesin, hukuksal ve siyasal zemini güçlendirme konusunda ikna edici, topluma güven verici adımlar atabilsin." şeklinde konuştu. Ziyaretin sonunda Doğan, "Tekrar geçmiş olsun, Sayın Genel Başkana da geçmiş olsun dileklerimizi iletirsiniz." dedi. Bayramlaşmanın ardından Topcu, DEM Parti heyetine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edilen eşyaların bulunduğu, "Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu"nu gezdirerek, bilgi verdi. REKLAM MHP'DEN DEM PARTİ'YE BAYRAM ZİYARETİ İHA'nın haberine göre de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başkanlığındaki MHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla DEM Parti'yi ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Ramazan Bayramı dolayısıyla DEM Parti'yi ziyaret etti. MHP'nin ziyaretçi heyetinde Genel Sekreter İsmet Büyükataman, MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı. MHP heyetini, DEM Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan karşıladı.

"GENEL BAŞKANIMIZIN DA SELAMLARINI İFADE ETMEK İSTİYORUM" Büyükataman, bayramlaşmada yaptığı konuşmada, "Bugün bayram; dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu bayramda Genel Başkanımızın da takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik" dedi. Büyükataman, "Bayramı inşallah bayram tadında hep beraber kutlayacağız. Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukumuzun bir kez daha perçinleşmesine inşallah vesile ile olan günleri birlikte idrak edeceğiz. Kabulünüz için teşekkür ediyorum, genel başkanımızın da selamlarını ve bayram tebriklerini özellikle ifade etmek istiyorum efendim" diye konuştu. REKLAM "TÜRKİYE'Yİ ONURLU BİR BARIŞ İÇERİSİNDE İNŞA EDEBİLİRİZ" DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise, Türkiye'de onurlu bir barışı hep beraber inşa edebileceklerini belirterek, "Yeni bir Türkiye'yi onurlu bir barış içerisinde inşa edebiliriz. İnşa edeceğimiz bu Türkiye'nin aynı zamanda demokratik bir Türkiye olmasını istiyoruz. Demokrasi de halkın iradesine tam olarak saygı duyulduğu bir rejim olacaktır. Bu bakımdan da biz özellikle halkın iradesinin tecelli ettiği, bu iradeye saygı duyulduğu günleri de görmek isteriz" şeklinde konuştu.

"ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAMAK LAZIM" Tekrar söz alan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, "Öncelikle ben tabii bu arada ifade ettiğiniz bu iyi niyet temennilerine tabii ki iştirak ediyorum. Türkiye demokrasi ile idare edilen bir ülke. İnsanlarımızın yasalar ve anayasa çerçevesinde demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeleri en tabii hakları. Ama ölçüyü kaçırmamak lazım" ifadesini kullandı. Konuşmasının devamında Büyükataman, "Toplumun huzurunu hedef alabilecek noktalara bu nümayişlerin evrilmiş olmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye olarak hep beraber çok bu anlamda acı tecrübeler yaşadık. Bu tecrübelerin ışığı altında mutlaka tepkimizi ortaya koyabilmeliyiz. En tabii hakkımız bunun idraki içerisinde sorumlu bir anlayışla bu tepkimizi ortaya koyabilmek zannediyorum daha uygun olacak" ifadelerini kullandı. İsmet Büyükataman, sözlerini şöyle tamamladı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin malum bir soruşturma çerçevesinde, vatandaşı nümayişe davet eden, sokaklara davet eden çağrısı karşısında partimizin yapmış olduğu çağrıyı da çok önemli ve bir anlamlı buluyoruz. Tabii ki bu ülkede yaşayan herkes en tabii hakkı olarak gerektiğinde demokratik tepkisini de ortaya koyabilmeli. Demokratik hakkını da kullanabilmeli ama ifade ettiğim gibi yasalar ve anayasa çerçevesinde olduğu takdirde mutlaka daha kıymetli de doğru da olur."

Öztürk Türkdoğan da tekrar söz alarak, şu ifadelere yer verdi: "Partimizin çok ciddi bir sol geleneği var. Bir sosyalist geleneği var. Kürt halkının mücadelesini yürüten bir geleneği var. Biz her zaman Türkiye'nin demokrasi güçleriyle birlikteyiz. Ama elbette ki öncelikle bu ülkenin bir barışa ihtiyacı var. Bu barışı temin etme noktasında da biz sorumluluk sahibi bir partiyiz ama her zaman halklarımızın yanındayız. Her zaman demokrasi mücadelesi yürütenlerin de yanındayız. Bunu zaten pratiğimizle de ortaya koyuyoruz." AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE SİYASİ PARTİLER ARASI BAYRAMLAŞMA AK Parti Genel Merkezi'ni Ramazan Bayramı dolayısıyla sırasıyla MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi ve BBP heyetleri ziyaret etti. AK Parti'nin karşılama heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan yer aldı. Bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti Genel Merkezine ilk ziyareti, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başkanlığındaki MHP heyeti yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Uygur, MHP heyetiyle bayramlaşmada, Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinden zulme ve soykırıma 'dur' demeye, İsrailli bakanların hadsiz sözlerinin aksine daha da güçlü ve gür bir şekilde 'daha adil bir dünya mümkün' demeye ve insanlığın yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Uygur, Cumhur İttifakı olarak büyük ve güçlü Türkiye yolunda hedeflerine birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüklerini dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalara da değinen Uygur, şöyle konuştu: "Ortada bir hukuki soruşturma var. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti. Yargı bağımsız ve ortaya atılan iddia bir yolsuzluk iddiası. Bu iddiayı ortaya atanlar ve hukuki delilleri ortaya koyanlar kendi içlerinden birileri. CHP Genel Başkanının sağduyu, basiret ve ferasetten yoksun, muvazeneyi kaybetmiş bir şekilde toplumun dinamiklerini kutuplaştıran, her türlü provokasyona zemin hazırlayan anlayışını kabul etmek mümkün değil." "İTİRAZLAR YARGI MERCİLERİNDE DİLE GETİRİLMELİ" Olaylar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine yönelik kullanılan çirkin ifadelere tepki gösteren Uygur, cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin demokrasinin güçlü bir şekilde işlediği bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Uygur, "Buna saygı duyulup, itirazlar yargı mercilerinde dile getirilmeli. Gençleri provoke eden, toplumu birbirine düşüren, yerli ve milli kaynaklarımıza, ekonomimize bu kadar düşman bir tutumu, ülkeyi yurt dışındaki odaklara şikayet eden ülkesi ve milletiyle barışık olmayan bakış açısını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

"BURADA SİNSİ BİR PLAN OLDUĞUNU GÖRMEK GEREKİR" MHP Genel Sekreteri Büyükataman da ziyarette Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin selam ve bayram tebriklerini iletti. Gazze'de yaşananları görüp sesini çıkarmayanların vicdanlarının karardığını vurgulayan Büyükataman, yaşanan acıların son bulması dileğinde bulundu. Büyükataman, İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili, şöyle konuştu: "Soruşturma bahanesiyle sokaklar yeniden terörize edilmeye çalışıldı, Türkiye'nin huzuru dinamitlenmek istendi. Yaşadığımız bunca acı tecrübeye rağmen, görünen o ki Meclis'in en büyük ikinci siyasi partisi bunlardan gerekli dersleri halen çıkartamamış. Türkiye hukuk devleti. Herkes yasalara ve anayasaya bağlı kalmak kaydıyla demokratik tepkisini tabii ki ortaya koyabilir ama bu haddini ve maksadını aşan bir noktaya evriliyorsa, güvenlik güçlerimize asit atmaya, baltalarla saldırmaya ve kaldırım taşlarını sökmeye varıyorsa burada sinsi bir plan olduğunu görmek gerekir. Devşirilmiş ve organize edilmiş toplulukların Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem merhum annesine yönelik çirkin sözleri gerçekten millet vicdanında çok ciddi bir tepkiye vesile oldu. Bunu kınadığımızı ve lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum."

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya da değinen Büyükataman, "Duamız ve temennimiz tarihi fırsat kaçırılmamalı, Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu işi daha fazla ötelemeden, bir mazeretin ardına sığınmaksızın tarihi fırsatı değerlendireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı. MHP'nin ardından AK Parti Genel Merkezi'ni, sırasıyla HÜDA PAR, Anavatan ve BBP heyetleri ziyaret etti. AK PARTİ'DEN MHP'YE BAYRAM ZİYARETİ AK Parti heyeti de Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) bayram ziyaretinde bulundu. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Emine Çakır, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Şevval Uzkurt'tan oluşan AK Parti heyeti, MHP Genel Merkezi'ne gelerek bayram ziyaretinde bulundu. AK Parti heyetini MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray karşıladı. Kalp ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğinde bulunan heyet adına konuşan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, Terörsüz Türkiye yolunda hızla ilerleneceğini ifade etti. Sürekli, "Bayram kutluyoruz. Ama Gazze'de saldırıların devam etmesi hepimizi üzüyor. Dualarımız oradaki kardeşlerimiz için. İsrail'in saldırıları kınıyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının açıklamasını yok hükmünde kabul ediyoruz" dedi.

MHP heyetinden Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu ise AK Parti heyetinin bayramını kutlayarak, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz bölge" vurgusu yaptı. Gazze'de 2 yıla yaklaşan bir savaş olduğunu ifade eden Topçu, bölgede İsrail tarafından insanlara zulüm yapıldığını söyledi. İsrail'in saldırılarının kabul edilebilir olmadığını dile getiren Topçu, Türkiye'nin terörden bir an önce kurtulması gerektiğini belirtti.