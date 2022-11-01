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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Dengeli ve dirayetli siyasetimizle 2023'ün yol haritasını hazırlıyoruz. İnançlı mücadelemizde hiçbir şeyi ihmal etmiyoruz. 2023 yılında başarmanın dışında ikinci bir seçenek tanımıyoruz. 85 milyon Türk vatandaşımızın tamamına elimizi uzatıyoruz. Her insanımıza gönlümüzü açıyoruz. Gönül vermedikçe, gönül bulamayacağımızın farkındayız. Milletimize gönlümüzü verdik, ülkemize ömrümüzü adadık.

Türkiye'mizin her yerinde milletimizle buluşuyor, görüşüyor, dertleşiyoruz. Adım adım 2023, il il Anadolu dedik, herkesle kucaklaştık. Şimdi de Adım adım 2023, köyüm benim sohbet toplantılarıyla milletimizin efendilerinin ayağına gittik. 8 Ekim 2022'den bu yana 451 köyümüzü ziyaret ettik. 4-6 Kasım 2022 tarihlerinde 81 köyümüzü ziyaret etmiş olacağız.

Türkiye'yi doyuran vatandaşlarımıza ne yapsak azdır. Arka ayağıyla kulağını kaşıyan çiftçimizi bilemez. 13 Kasım'da Elazığ mitingimizi, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Adıyaman il teşkilatlarımızın, 20 Kasım'da Samsun mitingimizi Ordu, Giresun teşkilatlarımızla gerçekleştireceğiz.

CUMHURİYET'İN 99'UNCU YILI

Türk milleti adına 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde asırlık olaylar yaşanmıştır. Bitmeyen savaşlar, durmayan saldırılar, dinmeyen kanamalar, azalmayan operasyonlar, ara vermeyen şer oyunlar, çatırdayan imparatorluk, kaybedilen topraklar bizim hazin gerçeklerimizden bazıları olarak hafızalardadır.

20'nci yüzyılın ilk 25 yılında eşi benzeri az görülmüş beka mücadelesi verilmiştir. Bir Türk devleti yıkılıp, yeni Türk devleti kuruldu. Aralıksız cepheden cepheye koştuk durduk. Bu kapsamda pek çok felakete, acıklı ve hazin gelişmeye göğüs gerdik. Ancak istiklal ve istikbal mücadelemizden taviz vermedik. Türk milleti bağımsızlık onuruna düşkün bir millettir. 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde bir imparatorluk kaybettik ancak yeni bir Türk devletini fiile geçirmeyi başardık.

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar gökten zembille inmemişlerdir. Hepsi Osmanlı İmparatorluğu döneminde gözlerini açmışlar, Osmanlı İmparatorluğu'na hizmet etmişlerdir. 20'nci yüzyıl hem ülkemiz hem dünya için sarsıcı olaylarla geçmiştir. 20'nci yüzyıl Türk milletinin beka, Türkiye'nin derlenme, toparlanma yüzyılıdır.

TÜRKİYE YÜZYILI

1923-1946 tek parti dönemi, 1946-2017 yılları arasında çok partili parlamenter sistem Cumhuriyet'in ikinci evresidir. 2017'den geleceğe açılan üçüncü evresi ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile anılacaktır.

Türkiye Yüzyılı beyanı devlet ve toplum hayatımıza yeni bir hedef, yeni bir nefes, yepyeni bir ivme kazandırmıştır. Türkiye Yüzyılı çağrısı kızıl elma seferberliği çağrısında tedarik sahasına geçiştir. Türk milletimize hizmet azmi Türkiye Yüzyılı kavrayışıyla zirveye çıkacaktır.

Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim' davetine icabet ediyor, çağrıya kulak veriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın 17 başlığını destekliyoruz. Türk milleti beklenendir, özlenendir. Dünyadan Türk'ü ve Türkiye'yi çekip çıkarın geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Cumhuriyet'in birinci yüzyılında treni kaçırdık. İkinci yüzyılda ise treni biz yapacağız.

Zillet ittifakı cumhurbaşkanı adayı arayışıyla uğraşırken, Cumhur İttifakı projeleriyle göz doldurmaktadır. Bunların ömrü dedikoduyla heder olmaktadır. Bunların aklını toplasanız incir kabuğunu doldurmayacaktır. Zillet, millete galip gelemeyecektir. Zillet meşaleyi söndüremeyecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

SAVUNMA SANAYİ

Siyasetimizin ilkesel çerçevesi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla sınırlıdır. Milletimizin ve ülkemizin çıkarlarının yanındayız. Türkiye'nin gelişmesi, güçlenmesi, büyümesi, kalkınması amacıyla yapılan her girişimin istisnasız destekçisiyiz.

Milli ve yerli silah sanayimiz imrenilecek seviyeye ulaşmıştır. İHA'lar, SİHA'lar, milli uçak ve helikopter projeleriyle, milli silah ve füze imalatı milletimize haklı gurur yaşatmaktadır. Tayfun füzesini biliyorsunuz; dosta güven, düşmana da en iyi mesaj verilmiştir. Türkiye'nin hiç şakası yoktur.

Terör çeteleri ve düşman ülkeler akıllarını başlarına alsınlar. Dev uyanmakla kalmamış, teknolojik atılımla ayağa kalkmıştır. Türkiye artık kendisine has birikim, imkan ve kabiliyetiyle otomobilini yapacak aşamaya gelmiştir. Bundan sadece Türkiye alerjisi olanlar rahatsız olacaktır.

Kılıçdaroğlu, 'Hani nerede, milleti kandırıyorlar demişti ya, yapılanı Gemlik'te gördük. Sayın Kılıçdaroğlu, sana kötü haber vereyim, Togg'un seri üretimi 2023'te başlıyor, sipariş vermek için şimdiden kuyruğa gir. Yolunu bulursan Gemlik'e gitmeni tavsiye ediyorum. ABD ve İngiltere'de dolaşırken, vatan evlatları Gemlik'te harikalar yaratmışlardır. Sayın Kılıçdaroğlu parlak beyinleri John'da, Hans'ta değil; Ahmet'te, Mehmet'te ara.

Akaryakıt konulmadığı için duran Devrim otomobilden 61 yıl sonra bir çığır açılmıştır. Hayaller gerçeğe dönüşmüştür. Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti zekidir, çalışkandır.

Türkiye Avrupa'nın bir numaralı ticari araç üreticisidir. Tablo böyleyken milli ve yerli otomobil markasına sahip olamamak hepimizi rahatsız etmedi mi, özlemlerimiz kabarmadı mı?

Cumhuriyet tarihimizin geneline baktığımızda Türkiye'mizin siyasi ve ekonomik dönüşümleri gerçekleştirip hak ettiği düzeye tırmanma sürecinde çetin sürecin olduğunu fark edilecektir. Türkiye'nin hassas coğrafyaya sahip olması, dünyada oluşan karmaşık boyutlar bu mücadelenin çok cepheli yürütülmesine neden olmuştur.

1920'li yıllardan başlayan yeniden imar ve inşa çabaları, günümüze kadar süre gelmiştir. Aynı dönem boyunca pek çok aksama ve sıkıntılarla iç içe geçen bu sürecin analizi çok iyi yapılmalıdır.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'şahsım hükümeti' ve 'tek adam hükümeti' diyenler talimat listelerine göre hareket eden devşirilmiş kişilerdir. Türkiye Cumhuriyeti gücüne güç katıp yoluna devam edecektir. Zaman Türkiye zamanı. Devlet, milletiyle elbirliği halindedir. Tehdit nereden gelirse gelsin Türk milleti tek yürek halinde tehditlere karşı koyacaktır.

Gelişmeyi festen şapkaya geçişte görenlerin, milletimize anlatacağız hiçbir şeyi olmayacaktır. Beşeriyet sahnesinin ışıkları Türk milletini aydınlatmaktadır. Sorunlarla beraber çözümler de aynı hızla gelişmektedir. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın İstanbul'da çözülme ümidi, tahıl koridorunda İstanbul'un sivrilmesi Türkiye'nin 2023 ve diğer yıllardaki kuvvetinin göstergesidir.

Bu yüzyılda zillete yer yoktur. Zillet demek tarihin gerisine düşmek demektir. Zillet demek eğilmiş baş, çökmüş diz demektir. Bizim böylesi karanlık ve köhne siyaset anlatışına tahammülümüz yoktur. ABD'de bir benzinlikte şaibeli isimlerle hamburger yiyenlere karnımız toktur.

MERSİN BELEDİYE BAŞKANI'NA TEPKİ

CHP'li Mersin Belediye Başkanı'nın sözlerine bakın; 'Vizyona bakın, gözlerim yaşardı. Tank, tok, İHA, SİHA, vur-öldür. Cumhuriyet bunun için kurulmadı'. Teröristler sınır içinde, sınırötesinde yakalanıp öldürüldükçe çılgına dönüyorlar. Sizi kudurtmaya devam edeceğiz. Hasbelkader seçildi ama hasbelkader Akdeniz'e dökülmeyeceksin. Tankımızdan topumuzdan rahatsız olanlar onursuzlardır. Onlara merhamet yoktur.

Sayın Kılıçdaroğlu davul sende, tokmak başkasında. Önce aday ol sonra konuş. Terörizme, ihanete, melanete, rezalete barış diyenler barışın yegane düşmanıdır. Bu tiplerin barış, adalet, demokrasi ve özgürlük çıkışları bombalı tuzaktır. TSK'ya iftira atıldığını haykıran gerçek sanatçımız Burak Haktanır'ın cesareti alkışlanacak düzeydedir."