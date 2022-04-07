MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Milliyetçi, ülkücü hareket tohum olup saçılmış, filiz olup serpilmiş, çınar olup genişlemiş, gazi olup yüreklenmiş, şehit olup yücelmiştir. Bizim geçmişten borç değil, alacağımız vardır. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Karanlık ve karışık ilişkimiz bulunmamaktadır. Bu mücadelede yol başımız merhum Türkeş Bey'dir. MHP, 53 yıldır tuzakları bozuyor, Türk-İslam ülküsüne leke sürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor.
MHP yüzdelere sığmaz, oranlara sıkışmaz, barajlarla sınırlanamaz. Devamlı servis edilen ve sistematik hale gelen algı operasyonlarıyla, partimizin eridiğini, gerilediğini yazan, çizen kokuşmuş araştırma şirketleri size soruyorum; anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyor yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz? MHP düşmanlığı şeytani emellerin sipariş verdiği düşmanlıktır. Bizim bu kirli tahkimat karşısında yegane direncimiz imanımız, irademiz ve millet sevdamızdır. Şimdiden haberiniz olsun 2023 Haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacaktır.
BUÇA'DAKİ GÖRÜNTÜLER
Savaşların çehresi, çatışmaların çerçevesi köklü devrimlere uğramıştır. Savaş siyasetin şiddete dayalı araçlarla idame edilmiş şeklinden başka bir şey değildir. Tarih boyunca değişmeyen kural şudur; bir devletin rakiplerine karşı aşırı derecede silahlanıp tehdit haline gelmesi savaş riskini de getirmiştir.
Roma İmparatorluğu için yıkılan Kartaca için, birkaç yüzyıl sonra Roma'nın da haritadan silinmesi paye olarak değerlendirilemez. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bunu görmek mümkündür. Yeni savaş konseptinde yalan haberler, siber müdahaleler, ekonomik manipülasyonları devreye alınmaktadır.
Ukrayna'nın Buça şehrinde yaşandığı iddia edilen sivillerin katledilmesiyle ilgili haberler incelenmeye muhtaçtır. Toplu mezar ve vahşet manzaraları ciddi tepkilere neden olmuştur. Katledilen sivillerin paylaşılan görüntüleri insanlık vicdanında infiale yol açmıştır. Bunun düzmece bir olay mı yoksa katliam mı olduğu henüz anlaşılmamıştır. İlerletilen kara kampanyalara alet olamayız.
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