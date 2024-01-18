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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Balıkesir'in Susurluk, Osmaniye'nin Bahçe, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinin de bulunduğu 55 ilçe belediye başkan adayı daha belirlendi.

1 BALIKESİR/ SUSURLUK BÜYÜKŞEHİR İLÇE FAHRETTİN ŞENER 2 BAYBURT/ AYDINTEPE İLÇE HAŞİM ŞENTÜRK 3 BAYBURT/ DEMİRÖZÜ İLÇE NECMETTİN ERSEN 4 BURDUR/ KARAMANLI İLÇE İSKENDER KARASU 5 ÇORUM/ ALACA İLÇE ŞERİF ASLAN 6 ÇORUM/ BAYAT İLÇE MEHMET BAHADIR EFE 7 ÇORUM/ BOĞAZKALE İLÇE MESUT OCAKLI 8 ÇORUM/ DODURGA İLÇE İSMAİL ÇETİNKAYA 9 ÇORUM/ İSKİLİP İLÇE AHMET SAĞLAM 10 ÇORUM/ KARGI İLÇE SELAHATTİN ERDOĞAN 11 ÇORUM/ LAÇİN İLÇE ÜNAL GEVŞEK 12 ÇORUM/ OSMANCIK İLÇE AHMET GELGÖR 13 ÇORUM/ SUNGURLU İLÇE AHMET HAŞİM ÖZSARAY 14 ÇORUM/ UĞURLUDAĞ İLÇE ZEKİ İPEK 15 KARABÜK/ EFLANİ İLÇE HÜSNÜ AKIN 16 KARABÜK/ ESKİPAZAR İLÇE SIRRI ŞEN 17 KARABÜK/ OVACIK İLÇE NESLİHAN KAYA KARPUZ 18 KARABÜK/ YENİCE İLÇE ZEKİ ÇAYLI 19 KÜTAHYA/EMET İLÇE MUSTAFA KOCA 20 KÜTAHYA/ GEDİZ İLÇE NECDET AKEL 21 KÜTAHYA/ HİSARCIK İLÇE MUSTAFA DEMİRTAŞ 22 KÜTAHYA/ PAZARLAR İLÇE İSMAİL KUL 23 KÜTAHYA/ SİMAV İLÇE KÜBRA TEKEL AKTULUN 24 KÜTAHYA/ ŞAPHANE İLÇE SELAMİ ATAK 25 KÜTAHYA/ TAVŞANLI İLÇE ALİ ATAŞ 26 NİĞDE/ ALTUNHİSAR İLÇE VEDAT KİRAZCI 27 NİĞDE/ BOR İLÇE SITKI ERAT 28 NİĞDE/ ÇAMARDI İLÇE GABİL DEMİR 29 OSMANİYE/ BAHÇE İLÇE ZEYNEL METE KADIOĞLU 30 OSMANİYE/ HASANBEYLİ İLÇE LATİF KAHVECİOĞLU 31 OSMANİYE/ KADİRLİ İLÇE ÖMER TARHAN 32 OSMANİYE/ SUMBAS İLÇE NİHAT GÖÇER 33 OSMANİYE/ TOPRAKKALE İLÇE TURGAY ÇAVUŞOĞLU 34 SİNOP/ AYANCIK İLÇE MURAT AKIN 35 SİNOP/ BOYABAT İLÇE MURAT MUSLU 36 SİNOP/ DİKMEN İLÇE ERDAL KOŞAR 37 SİNOP/ DURAĞAN İLÇE ZAFER ELKOVAN 38 SİNOP/ SARAYDÜZÜ İLÇE FERDİ CANOĞLU 39 SİVAS/ AKINCILAR İLÇE MURAT SEVİNÇ 40 SİVAS/ ALTINYAYLA İLÇE SEZAİ SUBAŞI 41 SİVAS/ DOĞANŞAR İLÇE HALİL BALIK 42 SİVAS/ GEMEREK İLÇE EROL SAĞIRKAYA 43 SİVAS/ GÖLOVA İLÇE OSMAN DEMİRBAĞ 44 SİVAS/ GÜRÜN İLÇE NAMİ ÇİFTÇİ 45 SİVAS/ HAFİK İLÇE HARUN İSA GÜLTAY 46 SİVAS/ KANGAL İLÇE SERKAN HALVER 47 SİVAS/ KOYULHİSAR İLÇE GÜLAY FIRAT 48 SİVAS/ SUŞEHRİ İLÇE AHMET AYHAN KAYAOĞLU 49 SİVAS/ YILDIZELİ İLÇE YAŞAR GÖKTAŞ 50 SİVAS/ ZARA İLÇE FATİH ÇELİK 51 ZONGULDAK/ ALAPLI İLÇE İSMAİL ÖZTÜRK 52 ZONGULDAK/ ÇAYCUMA İLÇE SEMİH AYDIN 53 ZONGULDAK/ DEVREK İLÇE EROL KAPLAN 54 ZONGULDAK/ GÖKÇEBEY İLÇE ATAKAN ÇİÇEK 55 ZONGULDAK/ KARADENİZEREĞLİ İLÇE İLKAY ÖZDEMİR