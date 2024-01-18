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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı! - Haberler

        MHP 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayı listesini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:36
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        MHP 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Balıkesir'in Susurluk, Osmaniye'nin Bahçe, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinin de bulunduğu 55 ilçe belediye başkan adayı daha belirlendi.

        1 BALIKESİR/ SUSURLUK BÜYÜKŞEHİR İLÇE FAHRETTİN ŞENER
        2 BAYBURT/ AYDINTEPE İLÇE HAŞİM ŞENTÜRK
        3 BAYBURT/ DEMİRÖZÜ İLÇE NECMETTİN ERSEN
        4 BURDUR/ KARAMANLI İLÇE İSKENDER KARASU
        5 ÇORUM/ ALACA İLÇE ŞERİF ASLAN
        6 ÇORUM/ BAYAT İLÇE MEHMET BAHADIR EFE
        7 ÇORUM/ BOĞAZKALE İLÇE MESUT OCAKLI
        8 ÇORUM/ DODURGA İLÇE İSMAİL ÇETİNKAYA
        9 ÇORUM/ İSKİLİP İLÇE AHMET SAĞLAM
        10 ÇORUM/ KARGI İLÇE SELAHATTİN ERDOĞAN
        11 ÇORUM/ LAÇİN İLÇE ÜNAL GEVŞEK
        12 ÇORUM/ OSMANCIK İLÇE AHMET GELGÖR
        13 ÇORUM/ SUNGURLU İLÇE AHMET HAŞİM ÖZSARAY
        14 ÇORUM/ UĞURLUDAĞ İLÇE ZEKİ İPEK
        15 KARABÜK/ EFLANİ İLÇE HÜSNÜ AKIN
        16 KARABÜK/ ESKİPAZAR İLÇE SIRRI ŞEN
        17 KARABÜK/ OVACIK İLÇE NESLİHAN KAYA KARPUZ
        18 KARABÜK/ YENİCE İLÇE ZEKİ ÇAYLI
        19 KÜTAHYA/EMET İLÇE MUSTAFA KOCA
        20 KÜTAHYA/ GEDİZ İLÇE NECDET AKEL
        21 KÜTAHYA/ HİSARCIK İLÇE MUSTAFA DEMİRTAŞ
        22 KÜTAHYA/ PAZARLAR İLÇE İSMAİL KUL
        23 KÜTAHYA/ SİMAV İLÇE KÜBRA TEKEL AKTULUN
        24 KÜTAHYA/ ŞAPHANE İLÇE SELAMİ ATAK
        25 KÜTAHYA/ TAVŞANLI İLÇE ALİ ATAŞ
        26 NİĞDE/ ALTUNHİSAR İLÇE VEDAT KİRAZCI
        27 NİĞDE/ BOR İLÇE SITKI ERAT
        28 NİĞDE/ ÇAMARDI İLÇE GABİL DEMİR
        29 OSMANİYE/ BAHÇE İLÇE ZEYNEL METE KADIOĞLU
        30 OSMANİYE/ HASANBEYLİ İLÇE LATİF KAHVECİOĞLU
        31 OSMANİYE/ KADİRLİ İLÇE ÖMER TARHAN
        32 OSMANİYE/ SUMBAS İLÇE NİHAT GÖÇER
        33 OSMANİYE/ TOPRAKKALE İLÇE TURGAY ÇAVUŞOĞLU
        34 SİNOP/ AYANCIK İLÇE MURAT AKIN
        35 SİNOP/ BOYABAT İLÇE MURAT MUSLU
        36 SİNOP/ DİKMEN İLÇE ERDAL KOŞAR
        37 SİNOP/ DURAĞAN İLÇE ZAFER ELKOVAN
        38 SİNOP/ SARAYDÜZÜ İLÇE FERDİ CANOĞLU
        39 SİVAS/ AKINCILAR İLÇE MURAT SEVİNÇ
        40 SİVAS/ ALTINYAYLA İLÇE SEZAİ SUBAŞI
        41 SİVAS/ DOĞANŞAR İLÇE HALİL BALIK
        42 SİVAS/ GEMEREK İLÇE EROL SAĞIRKAYA
        43 SİVAS/ GÖLOVA İLÇE OSMAN DEMİRBAĞ
        44 SİVAS/ GÜRÜN İLÇE NAMİ ÇİFTÇİ
        45 SİVAS/ HAFİK İLÇE HARUN İSA GÜLTAY
        46 SİVAS/ KANGAL İLÇE SERKAN HALVER
        47 SİVAS/ KOYULHİSAR İLÇE GÜLAY FIRAT
        48 SİVAS/ SUŞEHRİ İLÇE AHMET AYHAN KAYAOĞLU
        49 SİVAS/ YILDIZELİ İLÇE YAŞAR GÖKTAŞ
        50 SİVAS/ ZARA İLÇE FATİH ÇELİK
        51 ZONGULDAK/ ALAPLI İLÇE İSMAİL ÖZTÜRK
        52 ZONGULDAK/ ÇAYCUMA İLÇE SEMİH AYDIN
        53 ZONGULDAK/ DEVREK İLÇE EROL KAPLAN
        54 ZONGULDAK/ GÖKÇEBEY İLÇE ATAKAN ÇİÇEK
        55 ZONGULDAK/ KARADENİZEREĞLİ İLÇE İLKAY ÖZDEMİR
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