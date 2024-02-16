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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Metro merdivenlerinde kaza: 1 işçi hayatını kaybetti

        Metro merdivenlerinde kaza: 1 işçi hayatını kaybetti

        İstanbul'da tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Bir işçi, Gayrettepe metro alt geçidinde bulunan yürüyen merdivenlere bakım yaparken hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 16.02.2024 - 18:53 Güncelleme: 16.02.2024 - 19:11
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        Metro merdivenlerinde acı ölüm!
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        Şişli'de bulunan Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçidinde bulunan yürüyen merdivenleri tamir etmeye çalışan Buğrahan B.(31), yürüyen merdivenlerin bir anda çalışması sonucu yürüyen merdivende sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Buğrahan B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçinde bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Beşiktaş çıkışında ki yürüyen merdiveni tamir etmeye çalışan Buğrahan B. yürüyen merdivenin aniden çalışması üzerine yürüyen merdivenin mekanizması arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Buğrahan B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Buğrahan B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş kazası ile ilgili açıklama yaptı.

        Açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda bugün saat 16.47’de yüklenici firma AKE Asansör tarafından yürütülen bakım çalışması sırasında talihsiz bir iş kazası yaşanmış, firma çalışanı bakım personeli kazada hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm AKE ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

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