HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE SAĞANAK, DOĞU'DA KAR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun Körfezi ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIK KUZEYBATIDA 4-8 DERECE DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların ise kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve tüm yurtta mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KM'YE ÇIKIYOR

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Alınan bu bilgilere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA:8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR:15, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı.

ADANA:20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY : 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.

KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.

SAMSUN:15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON:19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM:5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

KARS:5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

VAN:9, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR:15, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

GAZİANTEP:15, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA:18, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.