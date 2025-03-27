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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji uyardı! Türkiye toz taşınımı etkili altında - 27 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Türkiye toz taşınımı etkili altında

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde toz taşınımı etkili olacak. Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde seyretmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 07:32 Güncelleme: 27.03.2025 - 07:32
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        Türkiye toz taşınımı etkili altında
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, K. Maraş'ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Bulutlu 22°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 25°

        İzmir

        Bulutlu 28°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 25°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 18°

        Bursa

        Bulutlu 24°

        Adana

        Kısmen Güneşli 30°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 24°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 26°

        Ağrı

        Yağmurlu 12°

        Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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