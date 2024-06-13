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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 34° Ankara Güneşli 36° İzmir Güneşli 41° Antalya Güneşli 41° Trabzon Güneşli 28° Bursa Güneşli 37° Adana Güneşli 39° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 27°

Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgârın, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir. REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 37°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 43°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 41°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM ANKARA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu DÜZCE °C, 38°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu SİNOP °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AMASYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ERZURUM °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM

VAN °C, 25°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık