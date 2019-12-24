24 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar düşüyor. Yurdun batı kesimlerinde 1-2 derecelik düşüş yaşanırken İç ve Batı Anadolu'da sıcaklık 3-4 derece azalarak yerini yağmur ve kar yağışına bırakıyor. İşte Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre yurdumuzda beklenen 3 günlük sıcaklıklar ve hava durumu...
İÇ ANADOLU'DA 4 DERECELİK DÜŞÜŞ VE KAR
Yarından itibaren sıcaklıklarda düşüş özellikle İç Anadolu'da yaşanıyor. Bugün 9 derece olan Ankara'da sıcaklık yarın 5 dereceye kadar düşüyor. Sıcaklık, Eskişehir'de 3, Konya'da ise 4 derece azalıyor. Yarın Ankara'da yağmur beklenirken, bölge genelinde ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor. İstanbul ve İzmir'de de sıcaklığın 1-2 derece azaldığı görülüyor. İstanbul ve İzmir'de sağanak beklendiğini de belirtmek gerekiyor.
PERŞEMBE GÜNÜ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Perşembe günü ise İstanbul ve İzmir'de sıcaklıklarda düşüş 2-3 dereceyi bulurken İç Anadolu genelinde bu fark 5-6 dereceye kadar çıkıyor. Başkent başta olmak üzere bölgenin tamamında kar yağışı bekleniyor. Yetkililer özellikle sabah saatlerinde sürücüleri sis ve don olayına karşı uyarıyor. Kar yağışı Doğu Anadolu'nun tamamında da etkisini hissettiriyor.
CUMA GÜNÜ SAĞANAK VE KAR
Cuma günü ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da bugüne oranla sıcaklık 3 derece azalıp 8 dereceye düşerken İzmir'de parçalı bulutlu (11) bir hava öngörülüyor. İç ve Orta Anadolu'da ise sıcaklıkların 1-2 dereceye kadar ineceği ve kar yağışının devam edeceği Meteoroloji haritasında yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!