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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 32° İzmir Güneşli 39° Antalya Güneşli 42° Trabzon Güneşli 26° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 39° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 30°

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.