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        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Van ve Hakkari çevrelerinde yağmur geçişleri görülürken, diğer bölgelerde yüksek sıcaklık etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 07:24
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        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 42°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 39°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UYARI

        Bugünden itibaren etkili olması beklenen sıcak havaya karşı Sağlık Bakanlığı da bir uyarı yayınladı.

        "Aşırı Sıcak Havadan En Çok Etkilenen Kişiler" denilen uyarıda, "Kronik hastalığı olanlar, 65 ve üstü yaştakiler, dört yaşından küçük çocuklar, obeziteden etkilenenler, gebeler özellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır" denildi.

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #sıcak hava
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