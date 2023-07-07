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        Meteoroloji'den yağmur ve sıcak uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ile Kastamonu, Bolu, Karabük çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 07:25
        Yağmur ve sıcak uyarısı! Bu bölgeler dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 28°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Kısmen Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklığının genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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