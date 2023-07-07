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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 31° Ankara Güneşli 31° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 35° Trabzon Sağanak Yağış 28° Bursa Güneşli 30° Adana Kısmen Güneşli 33° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Güneşli 32°

Hava sıcaklığının genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. REKLAM