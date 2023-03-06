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Meteoroloji'den yağmur, sağanak, kar ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu yağmurlu, Orta ve Doğu karadeniz ile Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu kuvvetli sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri kar yağışlı olacak. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ta kuvvetli olması bekleniyor.

Giriş: 06.03.2023 - 07:39 | Güncelleme: ABONE OL
HAVA DURUMU Son dakika: Meteoroloji'den yağmur, sağanak, kar ve toz taşınımı uyarısı
Yağmur, sağanak, kar ve toz taşınımı uyarısı
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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

Hava sıcaklıkların; kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ADIYAMAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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