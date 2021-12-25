Meteoroloji'den açıklama! Bir bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 50 KM'Yİ BULUYOR
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 1, Parçalı ve az bulutlu.
İSTANBUL: 13, Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 14, Parçalı ve az bulutlu.
EDİRNE: 14, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
MANİSA: 9, Parçalı ve çok bulutlu.
MUĞLA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
ADANA: 14, Az bulutlu.
ANTALYA: 16, Parçalı yer yer çok bulutlu.
HATAY: 11, Az bulutlu.
ESKİŞEHİR: 2, Az bulutlu.
KONYA: -2, Az bulutlu.
BOLU: 4, Parçalı ve az bulutlu.
KASTAMONU: 2, Parçalı ve az bulutlu.
ZONGULDAK: 9, Parçalı ve az bulutlu.
SAMSUN: 13, Parçalı bulutlu.
TRABZON: 11, Parçalı bulutlu.
ERZURUM: -4, Parçalı ve az bulutlu.
KARS: -5, Parçalı ve az bulutlu.
VAN: -2, Parçalı ve az bulutlu.
DİYARBAKIR: 5, Az bulutlu.
GAZİANTEP: 7, Az bulutlu.
SİİRT: 3, Parçalı bulutlu.
ŞANLIURFA: 8, Az bulutlu.
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