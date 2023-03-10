Meteoroloji'den uyarı! Bu illerde yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi, Antalya, Isparta, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Mardin'in doğusu ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADIYAMAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu