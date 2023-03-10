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Meteoroloji'den uyarı! Bu illerde yağmur var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, İzmir ve Çanakkale çevreleri, Sinop ile Samsun Çevreleri, Antalya ve Isparta bölgesi, Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu olacak. Ege'nin kıyı kesimleri ile Marmara'da lodos etkisini sürdürecek.

Giriş: 10.03.2023 - 07:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den uyarı! Bu illerde yağmur var
Meteoroloji'den uyarı! Bu illerde yağmur var
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi, Antalya, Isparta, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Mardin'in doğusu ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADIYAMAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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