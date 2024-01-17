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        Haberler Gündem Hava Durumu KAR, YAĞMUR, SİS! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar alarmı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar alarmı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus yoğun olarak gözlenirken, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Antalya ve Mersin'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları Marmara, Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 07:35 Güncelleme: 17.01.2024 - 07:37
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        Sis, sağanak ve kar alarmı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu, Mersin’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve batı kesimlerde pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        Antalya

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        Adana

        Yağmurlu 13°

        Diyarbakır

        Bulutlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklıklarının Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile Antalya’nın doğu, Mersin’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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