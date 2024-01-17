Bursa'da kazadan mucize kurtuluş kameraya yansıdı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda kalan otomobili iten 2 kişinin, kamyonetin çarpmasından son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 17.01.2024 - 01:45 Güncelleme: 17.01.2024 - 01:45
İlçeye bağlı kırsal İsaören Mahallesi yolunda arızalanan otomobili 2 kişi itmeye başladı.
Bu sırada arkadan gelen kamyonet, arızalanan otomobile çarptı.
Çarpışma öncesinde otomobili iten kişiler kendilerini yol kenarına atarak kazadan son anda kurtuldu.
Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.