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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da kazadan mucize kurtuluş kameraya yansıdı!

        Bursa'da kazadan mucize kurtuluş kameraya yansıdı!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda kalan otomobili iten 2 kişinin, kamyonetin çarpmasından son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 01:45 Güncelleme: 17.01.2024 - 01:45
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        Kazadan mucize kurtuluş kameraya yansıdı!
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        İlçeye bağlı kırsal İsaören Mahallesi yolunda arızalanan otomobili 2 kişi itmeye başladı.

        Bu sırada arkadan gelen kamyonet, arızalanan otomobile çarptı.

        Çarpışma öncesinde otomobili iten kişiler kendilerini yol kenarına atarak kazadan son anda kurtuldu.

        Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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