Meteoroloji'den sel uyarısı! Bu bölgeler dikkat

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Mersin, Hatay, Sinop, Bartın, Kayseri ve Şanlıurfa çevreleri ile Kastamonu'nun ve Adana’nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacağı belirtilerek, “Sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van'ın güney ile kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinden gece saatlerine kadar ise Hakkari'de aralıklarla kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), yükseklerde ise kısa süreli fırtınamsı rüzgar (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 12, Bitlis’te 11, Hakkari’de 15 ve Muş’ta ise 16 derece olması beklenmektedir” denildi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.