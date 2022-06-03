Sağanak ve çöl tozu uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla’nın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuzey, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuzey, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, batı çevrelerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyılarda pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu