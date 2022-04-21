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Meteoroloji'den orta ve doğu Karadeniz için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava hava durumu tahminlerine göre, orta ve doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri görülürken, orta Karadeniz'de günbatısından kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Diğer yandan doğu illerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

21.04.2022 - 07:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den orta ve doğu Karadeniz için yağmur uyarısı
Orta ve doğu Karadeniz için yağmur uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yurdun doğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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