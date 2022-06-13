Meteoroloji'den önemli uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Sinop, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Tekirdağ'ın batı çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
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