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Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Marmara, Trakya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşeceği tahmin ediliyor

Giriş: 04.05.2023 - 07:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Konya, Karaman, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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