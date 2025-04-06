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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı! - 6 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yağışların büyük bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor. Özellikle Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 09:19 Güncelleme: 06.04.2025 - 09:19
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        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkâri çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 19°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 14°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 20°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 16°

        Bursa

        Yağmurlu 18°

        Adana

        Parçalı bulutlu 23°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 20°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 18°

        Ağrı

        Parçalı Bulutlu 12°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın, güneyli yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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