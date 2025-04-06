Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkâri çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Parçalı Bulutlu 19° Ankara Parçalı Bulutlu 14° İzmir Kısmen Güneşli 20° Antalya Yağmurlu 15° Trabzon Parçalı bulutlu 16° Bursa Yağmurlu 18° Adana Parçalı bulutlu 23° Diyarbakır Parçalı bulutlu 20° Gaziantep Kısmen Güneşli 18° Ağrı Parçalı Bulutlu 12°

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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, güneyli yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.