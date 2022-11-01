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Meteoroloji'den Karadeniz için yağmur uyarısı! Rize ve Artvin'de sel tehlikesi

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu, Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimleri kar yağışlı olacak. Yağışların Rize ve Artvin çevresinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara ve İç Anadolu'da sabah ve akşam saatlerinde sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Giriş: 01.11.2022 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz için yağmur uyarısı! Rize ve Artvin'de sel tehlikesi! 1 Kasım 2022 MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde, 1500 m üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, kıyıları kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

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