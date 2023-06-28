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Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den hem Marmara'nın doğusu hem de Batı Karadeniz kıyıları için uyarı geldi. Açıklamada yarın bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi

Giriş: 28.06.2023 - 17:19 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji'den iki bölge için gök gürültülü sağanak yağışı uyarısı! - Güncel hava durumu haberleri
Meteoroloji'den iki bölge için uyarı!
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AA

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için yarından itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.

Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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