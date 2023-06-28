Meteoroloji'den iki bölge için uyarı!

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için yarından itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.