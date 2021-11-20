Meteoroloji'den haritalı uyarı! 11 kentte kar var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz , Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Konya ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 11, Parçalı ve çok bulutlu.
İSTANBUL: 13, Parçalı bulutlu.
İZMİR: 18, Parçalı ve az bulutlu.
EDİRNE: 15, Parçalı bulutlu.
KOCAELİ: 13, Parçalı bulutlu.
MANİSA: 14, Parçalı ve az bulutlu.
ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu.
ANTALYA: 21, Parçalı bulutlu.
HATAY: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MERSİN: 22, Parçalı ve çok bulutlu.
ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu.
KONYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.
BOLU: 9, Parçalı ve çok bulutlu.
KASTAMONU: 6, Parçalı ve çok bulutlu.
ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu.
SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu.
TOKAT: 8, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı.
ERZURUM: 8, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
KARS: 8, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
MALATYA: 9, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.
VAN: 10, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.
GAZİANTEP: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
SİİRT: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.
ŞANLIURFA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.
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