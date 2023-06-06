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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bolu, Sinop ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerine kadar Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.