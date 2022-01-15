Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede kar var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ SAHİL ŞERİDİNDE YOĞUN KAR
Yağışların Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DON, SİS VE PUS OLAYINA DİKKAT
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklığı Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE RÜZGARIN HIZI 70 KM/SA OLACAK
Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 2, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı.
İSTANBUL: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu.
İZMİR: 12, Az bulutlu.
KOCAELİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu.
EDİRNE: 8, Parçalı bulutlu.
MUĞLA: 10, Az bulutlu.
ADANA: 16, Parçalı ve az bulutlu.
ANTALYA: 17, Az bulutlu.
MERSİN: 15, Parçalı ve az bulutlu.
ESKİŞEHİR: 1, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı.
KAYSERİ: 1, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı.
KONYA: 3, Parçalı bulutlu.
BOLU: 1, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı, yağışlar kuzey kesimlerde kuvvetli.
KASTAMONU: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yoğun kar, iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SİNOP: 7, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur, iç kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN: 7, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
TRABZON: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
RİZE: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
AĞRI: -5, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı.
ERZURUM: -4, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.
MALATYA: 5, Parçalı ve çok bulutlu.
VAN: -2, Parçalı ve çok bulutlu.
DİYARBAKIR: 9, Parçalı ve çok bulutlu.
GAZİANTEP: 10, Parçalı bulutlu.
MARDİN: 5, Parçalı ve çok bulutlu.
ŞANLIURFA: 11, Parçalı bulutlu.
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