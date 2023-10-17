SAĞANAK UYARISI! Son dakika 17 Ekim hava durumu: İki bölge için yağmur uyarısı! Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu nasıl - Meteoroloji Haberleri

SAĞANAK UYARISI! Son dakika 17 Ekim hava durumu: İki bölge için yağmur uyarısı! Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu nasıl - Meteoroloji Haberleri

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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Ege'nin kuzeyi, (Sinop ve Samsun'un batısı hariç) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 19° Ankara Kısmen Güneşli 19° İzmir Güneşli 23° Antalya Kısmen Güneşli 27° Trabzon Yağmurlu 16° Bursa Kısmen Güneşli 17° Adana Güneşli 29° Diyarbakır Güneşli 25° Gaziantep Güneşli 26° Ağrı Parçalı bulutlu 16°

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. REKLAM

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.