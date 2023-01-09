Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu