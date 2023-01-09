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Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Hakkari çevreleri kar yağışlıyken diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor

Giriş: 09.01.2023 - 07:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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