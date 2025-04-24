Son dakika: Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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İstanbul Kısmen Güneşli 16° Ankara Sağanak Yağış 21° İzmir Bulutlu 20° Antalya Yağmurlu 21° Trabzon Yağmurlu 14° Bursa Yağmurlu 14° Adana Kısmen Güneşli 25° Diyarbakır Kısmen Güneşli 27° Gaziantep Kısmen Güneşli 24° Ağrı Kısmen Güneşli 19°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak, yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının 19 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.