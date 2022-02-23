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Akdeniz, Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 bölge için önemli uyarılarda bulundu. Buna göre bugün Antalya'nın batısı, yarın da Akdeniz, Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli yağışın etkili olacağı kaydedildi

23.02.2022 - 17:35 | Güncelleme: ABONE OL
Sel ve su baskınına DİKKAT! Son dakika haberleri: Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli yağış uyarı geldi!
Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı geldi!
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AA

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki iki saat süresince Antalya'nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinde ise Antalya'nın doğusu, Konya'nın güney kesimleri ile Mersin ve Karaman çevrelerinden başlayarak, akşam saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yer yer kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması beklenen yağışların, 1500 metre rakımlı yerlerde kar şeklinde başlaması, zamanla bin metre üzeri rakımlı alanlarda, yerde kar örtüsü oluşması öngörülüyor.

Ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda beklenen yağışların da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, kıyı kesimlerde, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

MARMARA'NIN GÜNEYİ VE KUZEY EGE'DE FIRTINA UYARISI

Öte yandan yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzey doğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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