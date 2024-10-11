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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 28° Ankara Güneşli 28° İzmir Güneşli 31° Antalya Güneşli 29° Trabzon Güneşli 25° Bursa Kısmen Güneşli 30° Adana Kısmen Güneşli 31° Diyarbakır Kısmen Güneşli 30° Gaziantep Kısmen Güneşli 29° Ağrı Bulutlu 20°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

REKLAM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 32°C Az bulutlu MUĞLA °C, 31°C Az bulutlu ADANA °C, 30°C Parçalı ve yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ANKARA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu AMASYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM KARS °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR °C, 29°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 31°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 30°C Az bulutlu ve açık