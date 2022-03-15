3 bölge için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde yerdeki karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
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