Son dakika: Meteoroloji'den 29 il için sarı, 2 il için turuncu alarm! Sağanak, kar ve toz taşınımı - 10 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den 29 il için sarı, 2 il için turuncu alarm! Sağanak, kar ve toz taşınımı - 10 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

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İstanbul Kısmen Güneşli 13° Ankara Kısmen Güneşli 9° İzmir Güneşli 16° Antalya Güneşli 17° Trabzon Yağmurlu 7° Bursa Yağmurlu 10° Adana Parçalı Bulutlu 20° Diyarbakır Güneşli 17° Gaziantep Parçalı Bulutlu 13° Ağrı Parçalı Bulutlu 13°

Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFAD'dan 29 ile 'sarı', 2 ile "turuncu" kodlu uyarı Haberi Görüntüle KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgârın, bugün (Perşembe) Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. TOZ TAŞINIMI UYARISI Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.