Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 29 il için sarı, 2 il için turuncu alarm! Sağanak, kar ve toz taşınımı - 10 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 29 il için sarı, 2 il için turuncu alarm! Sağanak, kar ve toz taşınımı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 29 il için sarı, 2 il için de turuncu kodlu uyarı yayınlandı. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, ve Tokat çevreleri diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların; Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 07:27 Güncelleme: 10.04.2025 - 07:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak, kar ve toz taşınımı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 13°

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Güneşli 16°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Yağmurlu 10°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 17°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 13°

        Ağrı

        Parçalı Bulutlu 13°

        Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        AFAD'dan 29 ile 'sarı', 2 ile "turuncu" kodlu uyarı
        Haberi Görüntüle

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın, bugün (Perşembe) Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Taksiciler ile öğrenciler birbirine girdi
        Taksiciler ile öğrenciler birbirine girdi
        Doğum yardımı yönetmeliği yürürlüğe girdi
        Doğum yardımı yönetmeliği yürürlüğe girdi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        "Yanlış biliniyor"
        "Yanlış biliniyor"
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Habertürk Anasayfa