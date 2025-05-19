Meteoroloji'den 2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklıkları kuzeyde 3 ila 5 derece azalacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu, çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı+ geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.