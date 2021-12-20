Meteoroloji'den 14 kent için soğuk hava uyarısı!

AA

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak. Van ve Muş'un güney ilçelerinde bugün, Bitlis ile Hakkari'de de yarın yoğun kar bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

AA'da yer alan son dakika haberine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve doğu yönlerinden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Hakkari'de 2, Bitlis ve Muş'ta 1 derece olacağı öngörülüyor.

7 İL İÇİN SOĞUK HAVA UYARISI

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık'ta etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Salı ve cuma günleri arasında bu illerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları; Düzce -7/3, Zonguldak -5/2, Bartın -9/3, Bolu -7/-1, Karabük -10/-1, Çankırı -8/-1, Kırıkkale -8/0. Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24 Aralık 2021 Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor."

TRAKYA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, cuma gününe kadar 6-8 derece arasında, Edirne ve Kırklareli'nde sıfırın altında 4, Tekirdağ'da ise 2 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Sıcaklıkların cuma gününden sonra mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.