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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak - 28 Mayıs Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Buna göre; Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Malatya, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Ardahan, Kars, Artvin ile Erzurum'da kuvvetli olması bekleniyor. Doğuda kuvvetli rüzgar etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 07:40 Güncelleme: 28.05.2025 - 07:40
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        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile İstanbul'un kuzeyi, Antalya’nın iç kesimleri, Balıkesir’in doğusu, Bursa'nın güneyi, Sakarya çevreleri, Malatya çevreleri ve Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevreleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 23°

        Ankara

        Güneşli 24°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 27°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Yağmurlu 18°

        Bursa

        Yağmurlu 22°

        Adana

        Sağanak Yağış 27°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 28°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 24°

        Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun doğu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevreleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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