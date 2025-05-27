Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilgi notunda, örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk Karslı’nınKarslı’nın yaptığı belirtilerek Karslı’nınKarslı’nın Papara Elektronik Para A.Ş. ile yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğinin tespit edildiği anlatıldı. Papara nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği de belirtildi.

SİSTEMATİK VE YOĞUN BİR ŞEKİLDE KULLANILDI

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Papara’nın iş ve işlemlerine ilişkin Merkez Bankası ve MASAK raporlarında tespit ve değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek, gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, söz konusu işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara’nın sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak suçun işlenmesini kolaylaştırdığı ve bu suçun işlenmesinde para naklini kolaylaştırdığının tespit edildi anlatıldı.

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AKTARILAN PARALAR AKLANIYOR

Yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı ve bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunun belirlendiği ifade edilerek, bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı anlatıldı.

YASADIŞI BAHİSLE İŞ BİRLİĞİNDE Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği halinde olduğu belirtilerek bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu da ifade edildi. Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği belirtilerek, kuruluşun faaliyetlerinin ve ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı da anlatıldı. 8 ŞİRKETE EL KONULDU KAYYUM ATANDI 13 şüpheli hakkında “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Kurulan Örgüte Üye Olma”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 villaya el konuldu. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere TMSF kararı ile kayyum atandı. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt

Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; Mevcut soruşturma dosyasında örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk KARSLI isimli şahsın yaptığı, bahse konu şahsın Papara Elektronik Para A.Ş. ile 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara isimli elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmelerin bulunduğu, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların yapılan kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi kuruluşun bahsi geçen işlemlerde gelir kazanmasını da sağladığı tespit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve diğer kurumlar nezdinde tanzim olunan konusu Papara Elektronik Para A.Ş'nin iş ve işlemlerine dair muhtelif raporlarda yer alan tespit ve değerlendirmeler ışığında Papara Elektronik Para A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadı, söz konusu işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı, bu suçun işlenmesinde para naklini kolaylaştırdığına dair tespit ve değerlendirmelere yer verildiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26.012 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı

olduğunun belirlendiği ve bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığının saptandığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis liderleriyle iş birliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmış. Yapılan soruşturma neticesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı görülmekle soruşturma ile ilgili olarak 27/05/2025 günü saat: 05:00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı , arama - elkoyma ve inceleme kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak tizeretizere toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire. 1 villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştır. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere alınan İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF Kayyım olarak atanmıştır, Soruşturmada gözaltı şüpheli ifadeleri ve arama-el koyma inceleme işlemleri devam etmektedir gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyunun Bilgilerine duyurulur."

Öte yandan sosyal medyada kullanıcıları Papara hesaplarından para çekemediklerini ve hizmetlerde aksaklık olduğunu belirtti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da şunları söyledi: "İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Papara sistemlerinde “Yasa Dışı Bahis” amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi. MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu; -26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu,

-Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve -Bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu. İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire… pic.twitter.com/beg8cBIo8P — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 27, 2025 PAPARA NEDİR? Papara, 21 Nisan 2016 tarihinde BDDK izni ile faaliyete başlamıştı. Ahmed Faruk Karslı tarafından kurulan Papara'nın kendi sitesinde yer alan verilere göre 23 milyon bireysel kullanıcısı bulunuyor. Yer alan bilgilere göre şirketin aylık işlemi 31 milyonun üzerindeyken, kartlı alışveriş hacmi yaklaşık 8.5 milyar TL civarında olarak belirtiliyor.

Şirketin 1000'in üzerinde çalışanı bulunuyor. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.