Türkiye’nin fintech sektörünün önemli oyuncularından Papara'nın, yasa dışı bahis iddialarıyla gündeme gelmesi, platformun güvenilirliği ve işleyişiyle ilgili soru işaretleri yarattı.

Soruşturma süreci, hem Papara’nın geleceğini hem de Türkiye’deki fintech sektörünün regülasyon tartışmalarını şekillendirebilir. Peki Papara nedir, kim tarafından yönetiliyor?

PAPARA NEDİR? Papara, 2016 yılında Türkiye’de kurulan bir elektronik para ve ödeme hizmetleri platformudur. Kullanıcılarına online para transferi, ödeme, fatura ödeme, alışveriş ve ön ödemeli kart hizmetleri sunar. Bankalardan bağımsız çalışan Papara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslanmış bir ödeme kuruluşudur ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından denetlenir. Mastercard ve Visa logolu ön ödemeli kartlarıyla, kullanıcıların hem fiziksel hem de dijital ortamda finansal işlemler yapmasını sağlar. Papara, 23 milyon kullanıcıya ulaştığını ve 500 kişilik bir ekiple çalıştığını açıklıyor. Düşük işlem ücretleriyle özellikle gençler arasında popüler olan platform, Trabzonspor’un stadının isim sponsoru olarak da tanınır. Ancak, sunduğu kolaylıklar nedeniyle yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı iddialarıyla sıkça gündeme gelmiştir.

REKLAM advertisement1

REKLAM

PAPARA’NIN KURULUŞU VE AHMED FARUK KARSLI

Papara, 2015 yılında Ahmed Faruk Karslı tarafından kuruldu. Hukuk Fakültesi mezunu olan Karslı, 17 yaşında ilk şirketini kurarak girişimcilik dünyasına adım attı ve 19 yaşında bu şirketini satarak dikkat çekti. Telko, perakende ve fintech gibi çeşitli sektörlerde girişimleri bulunan Karslı, 2015’te Papara Elektronik Para A.Ş.’yi hayata geçirdi. 2020-2022 yılları arasında Papara’nın CEO’luğunu üstlenen Karslı, 2021’de yatırımları ve satın almaları yönetmek için PPR Holding’i kurdu. Şubat 2025 itibarıyla PPR Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Papara’nın CEO’su olarak görev yapıyordu.

200 MİLYON TL'YE YALI ALMIŞTI

Merkez Parti’in kurucusu Abdurrahim Karslı’nın oğlu olan 1987 doğumlu olan Ahmed Faruk Karslı, İstanbul'da St. Avusturya Koleji lisesinden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünü bitirmişti. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans yapan Karslı, 2023 yılında Boğaziçi’nin kırmızı yalısı olarak tanınan Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısını 200 milyon liraya satın alması ile gündeme gelmişti. Ayrıca Karslı’nın Papara’sı, Trabzonspor’la, Akyazı Stadyumu'nun 1 yıldır boşta olan isim hakkını da içeren 1 milyar 416 milyon TL’lik kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasıyla adını duyurmuştu.

PAZAR PAYI YÜZDE 50'Yİ BULUYOR Papara, Türkiye fintech sektöründe önemli bir konuma sahiptir ve özellikle genç kullanıcılar arasında yaygın bir tercih haline gelmiştir. 2025 itibarıyla 23 milyonun üzerinde bireysel kullanıcıya ve 14 binin üzerinde üye iş yerine ulaştığını açıklayan platform, Türkiye’deki elektronik para ve ödeme hizmetleri pazarında lider oyunculardan biridir. Resmi verilere göre, Türkiye’de fintech pazarının 2024’te yaklaşık 3 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı tahmin edilirken, Papara’nın bu pazardaki payının %50'yi bulduğu öngörülüyor. Kurumsal internet sitesinde aylık işleminin 31 milyonun üzerinde olduğu belirtilen şirketin, kartlı alışveriş hacminin 8,5 milyar TL olduğu açıklanıyor. Ininal, Param ve PayTR gibi diğer ödeme platformlarıyla rekabet eden Papara, kullanıcılarına düşük işlem ücretleri vaat ediyor. Ancak, yasa dışı bahis iddiaları, platformun pazar güvenilirliği ve büyüme potansiyeli üzerinde risk oluşturabilir. İSPANYA’DA ŞİRKET ALRAK UNICORN OLDU Papara, 2023 yılında İspanya merkezli Rebellion adlı fintech şirketini satın alarak Avrupa pazarına giriş yaptı. Bu satın alma sonucunda şirketin değeri 1 milyar doları aşarak Türkiye’nin yedinci unicorn girişimi unvanını kazandığını bildirdi. Rebellion, Papara Spain adıyla faaliyet göstermeye devam ediyor.

PAPARA’NIN FİNANSAL DURUMU Papara Elektronik Para A.Ş.’nin 31 Aralık 2023 tarihli konsolide finansal durum tablosuna göre, şirketin toplam varlıkları 5.235.737.929 TL olarak kaydedilmiş. Bu rakam, 31 Aralık 2022’de 3.954.824.900 TL seviyesindeydi. Dönen varlıklar 3.878.796.671 TL (2022: 3.476.573.934 TL), duran varlıklar ise 1.356.941.258 TL (2022: 478.250.966 TL) olarak belirtilmiş. Şirketin ana ortaklığa ait öz kaynakları 1.995.566.563 TL (2022: 1.718.013.720 TL) seviyesinde. Finansman giderlerinden önceki faaliyet kârı 3.631.933.144 TL (2022: 2.227.495.767 TL) olarak gerçekleşmiş, dönem net kârı ise 2.020.740.706 TL (2022: 696.735.718 TL) oldu. YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU VE İDDİALAR 27 Mayıs 2025 sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon, Papara’nın yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir araç olarak kullanıldığı iddiasına dayanıyor. Soruşturma kapsamında, Papara üzerinden açılan 26.012 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplardan elde edilen yüksek tutarlı finansal hareketlerin, 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve ardından 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Başsavcılık, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma içinde olduğunu ve bu işlemlerden gelir elde ettiğini öne sürüyor. Operasyon kapsamında, Ahmed Faruk Karslı’nın örgüt lideri olduğu iddia edilirken, 13 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. El konulan varlıklar arasında 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villa yer alıyor. PPR Holding ve diğer şirketlere TMSF tarafından kayyum atandı.

DEV FUTBOL TAKIMLARINA SPONSORLUK! Papara, Türkiye’de spor dünyasına yaptığı yatırımlarla dikkat çekmektedir. Trabzonspor’un stadyumu “Papara Park” olarak adlandırılmış olup, kulüple 5 yıllık sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Bunun yanı sıra, şirket Fenerbahçe ve Beşiktaş ile sponsorluk anlaşmaları gerçekleştirerek, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı için destek vermektedir. Beşiktaş Futbol A Takımı’nın kol ve konç sponsoru olan Papara, taraftarlar için Papara FB Card ve BJK Card adlı özel kartlar sunuyor. Şirket, Göztepe Futbol A Takımı’nın resmi sponsoru olarak kulübe finansal destek sağlıyor bununla birlikte Papara, Göztepe Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın isim ve forma göğüs sponsoru olmuştur. 2024-2025 sezonu itibarıyla başlayan ve üç sezon sürecek bu anlaşma kapsamında, takım Papara Göztepe SK adıyla mücadele ediyor. Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu Haberi Görüntüle