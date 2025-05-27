Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programında açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sayıştay tam 163 yıldır ülkemizin en kritik kurumlarından biri olarak görev yapıyor. Başkanlığımız TBMM adına üstlendiği denetim ve yargı görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Sayıştay camiamızın özveriyle çalışan tüm mensuplarını canı gönülden tebrik ediyorum.

"KAMU MALININ İSTİSMARI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Devletin öncelikli görevi vatandaşına hizmettir. Millete hizmetin ön önemli şartı adaletin sağlanmasıdır. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması önemlidir. Mali yönetim ve denetim de hayati rol oynamaktadır. Zayıf sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi hem millet hem de devlet için varoluş tehdididir. Şeffaf, hesap verilebilir ve güvenilir bir kamu yönetimine her zaman ihtiyaç vardır. Bizim inancımızda emanete sadakatsizlik ihanetle eş değerdir. Kamu malına el uzatmak, kul hakkına girmek en büyük günahlardandır.

Kamu malının istismarı asla kabul edilemez. Görevi, unvanı ne olursa olsun kamu malının dikkatsiz, ölçüsüz veya savurgan kullanılması kabul edilemez. Kamu görevi ifa eden herkes milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir.

"MİLLETİN HAKKINI YEDİRMEYİZ" Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de kimse hukukun üstünde ya da kapsama alanı dışında değildir. Milletimizin hakkını yedirmeyiz. İş, eylem ve harcamalarda usulsüzlük varsa, hesabını önce yargıya sonra millete vermelidir. Son tahkikatları olumlu karşılıyoruz. Bu yöndeki her olumlu adımı destekleyeceğiz. "