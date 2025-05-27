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        Haberler Dünya ABD'den yeni karar: Uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesapları kontrol edilecek | Dış Haberler

        ABD'den yeni karar: Uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesapları kontrol edilecek

        ABD Başkanı Donald Trump ile Harvard Üniversitesi arasında yaşanan gerilimin ardından, ABD yönetimi yeni bir karara imza attı. Yurt dışından ABD'ye öğrenim görmeye gelecek olan öğrencilerin sosyal medya hesaplarında inceleme yapmak üzere yeni vize görüşmesi başvuruları durduruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 23:01 Güncelleme: 27.05.2025 - 23:07
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        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
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        ABD Başkanı Donald Trump ile Harvard Üniversitesi arasında yaşanan 'uluslararası öğrenciler' krizinin etkileri sürüyor.

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, yurt dışından ABD'ye öğrenim görmeye gelecek öğrencilerin sosyal medya hesaplarında incelemek yapmak üzere yeni vize görüşmelerini durdurduğu bildirildi.

        Reuters'ın Politico'ya dayandırdığı haberine göre, yurt dışından ABD'ye okumaya gelecek öğrencilerin yanı sıra misafir öğretim üyeleri için de vize görüşmesi başvuruları durduruldu.

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen öğrencilerle ilgili bilgilere sahip olmaları gerektiğini işaret etmiş ve Harvard'a basit matematik işlemlerini yapamayan öğrencilerin dahi girebildiğini iddia etmişti.

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        ABD Başkanı Trump, Filistin konusunda üniversite kampüslerinde yapılan protestoları anti-semitizmle ilişkilendirmiş ve Harvard'ı da anti-semitizmle suçlayarak sağlanan federal fonu askıya almıştı.

        Trump yönetimi ayrıca, Harvard'a uluslararası öğrencilerin kabulünü de engelleme kararı aldı. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, üniversiteye gönderdiği mektupta kararı iletti.

        Boston Bölge Yargıcı ise Harvard'a yönelik alınan bu kararı geçici olarak durdurdu.

        Harvard, uluslararası öğrencilerin kabulünün engellemesi kararına resmî internet sitesinden yanıt vererek uluslararası öğrencilerin daima yanında olacaklarını bildirmiş ve "Uluslararası öğrencileri olmadan Harvard, Harvard değildir." demişti.

        Üniversitelerin yanı sıra öğrencilere de belli hukuki yaptırımlar uygulandı. Filistin'i desteklediği gerekçesiyle gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, yaklaşık 6 hafta sonra özgürlüğüne kavuşabilmişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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