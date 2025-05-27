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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Nigel Hayes-Davis: Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum - Basketbol Haberleri

        Nigel Hayes-Davis: Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum

        THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaşarak tarih yazan Fenerbahçe Beko'nun teknik heyeti ve basketbolcuları, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın mensuplarıyla buluştu. Final Four MVP'si seçilen Hayes-Davis, final maçı öncesi basketbol efsanesi Kobe Bryant'a gönderdiği mesajın arka planını anlatırken, duygusal anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 19:02 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:04
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        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
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        Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) şampiyonu Fenerbahçe Beko, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki organizasyona sarı-laciverti takımın teknik ekibi ve oyuncularıyla idari kadrosu katıldı.

        Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği medya gününde başantrenör Sarunas Jasikevicius ve ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Euroleague'de elde ettikleri şampiyonluğun tadını çıkardıklarını belirten Litvanyalı başantrenör, "Durumu henüz idrak edemedik. Hissettiğimizi kelimelere dökmek gerçekten zor. Zaman geçtikçe ne kadar büyük bir başarıya imza attığımızı anlayacağız." ifadelerini kullandı.

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        Şampiyonluğa ulaştıkları THY Euroleague Final Four organizasyonunda her şeyin istedikleri gibi ilerlediğini dile getiren Jasikevicius, "Aslında bu benim 5. şampiyonluğum. Her şey çok yolunda gitti. Genel menajerimiz Derya Yannier beni buraya getirdi. Kendisi iyi bir genel menajer. Bu şampiyonluk, çok güzel bir organizasyon galibiyetidir." diye konuştu.

        Fenerbahçe'yi çok sevdiğini vurgulayan Sarunas Jasikevicius, "Oynadığım ve çalıştığım diğer takımlara göre burada bir dil bariyeri var. Bu yüzden bazen kendimi ifade edemiyorum. Fenerbahçe'ye sevgim çok büyük. Dil bariyeri aşıldığında bu sevgi daha da büyüyecektir." dedi.

        HAYES-DAVIS: KENDİMLE GURUR DUYUYORUM

        Sarı-lacivertlilerin ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis, THY Euroleague'de hak ettikleri bir şampiyonluk yaşadıklarını kaydetti.

        Final Four'un en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Hayes-Davis, "İnişli çıkışlı bir yıl yaşadıktan sonra eğlenme vakti. MVP olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Mutluyum ama daha da mutlu olabilirdim çünkü çok atış kaçırdım. Maç planını her zaman uyguladık. Maç içerisinde kötü ve iyi gidişler oluyor ama hiç olumsuz düşünceye kapılmadık. Bu şampiyonluğu hak ettik." değerlendirmesinde bulundu.

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        "KOBE BRYANT'A VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM"

        Final maçından önce idolü Kobe Bryant'a Instagram üzerinden yazdığı mesajda verdiği sözü tuttuğu için mutlu olduğunu dile getiren ABD'li basketbolcu, şöyle devam etti:

        "Çok duygusal bir mesajdı. Bir gece öncesinde tüm duygusallığımı atmış oldum. Telefonuma her zaman hedeflerimi yazarım. Gece mesajı yazdım ve ağladım. Kazandığımda ağlarım diye düşünmüştüm ama o mesajı attığımda ağladım. Onun söylediği en iyi sözlerden biri 'İnsanların en önemli görevlerinden biri başkalarına ilham olmaktır'. O da bana ilham oldu."

        Nigel Hayes-Davis, Euroleague finali öncesi sosyal medya hesabından 2020 yılında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'a gönderdiği mesajı paylaşmıştı.

        ABD'li oyuncu, duygu dolu mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

        “Selam Kobe,

        Yarın EuroLeague Finali var ve aklımdan çıkmayan tek şey şu: WWKD – Kobe ne yapardı? Hâlâ bizimle olsaydın burada olacağını hissediyorum.

        Seni üniversitedeyken, Bucks maçından sonra son senende tanımıştım. Ve her basketbolcu gibi ben de sana “Senin gibi olmak istiyorum” demiştim.

        Sen de, “Çalışmaya devam et, oraya ulaşırsın” demiştin. Basit sözlerdi ama hayatımı değiştirdi. Hatta bu sözü ekran koruyucum yaptım. Röportajlarımda seni sık sık alıntılıyorum. “Mamba Mentalitesi” yaşamaya devam ediyor. Sonsuza dek.

        Bunu, kazandıktan ve MVP seçildikten sonra paylaşacağım.

        Belki bir başkasına da ilham olur, tıpkı senin bana hâlâ ilham verdiğin gibi.

        Biliyorum cevap veremezsin ama… Her şey için teşekkür ederim.”

        "JASIKEVICIUS İLE ARAMIZDA ÇOK DEĞİŞİK BİR SEVGİ DİLİ VAR"

        Başantrenör Jasikevicius ile ilişkisine de değinen Nigel Hayes-Davis, "Bizim aramızda çok değişik bir sevgi dili var. Dalga geçmek, şakalaşmak ve bazen hakaret olabiliyor. Bunların hepsi sevgi dilimizle alakalı. Geçtiğimiz zaman içerisinde ona verdiğim reaksiyonlar bazen agresif bazen de şakacı olabiliyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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