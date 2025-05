Nigel Hayes-Davis: Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum

Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) şampiyonu Fenerbahçe Beko, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki organizasyona sarı-laciverti takımın teknik ekibi ve oyuncularıyla idari kadrosu katıldı.

Şampiyonluğa ulaştıkları THY Euroleague Final Four organizasyonunda her şeyin istedikleri gibi ilerlediğini dile getiren Jasikevicius, "Aslında bu benim 5. şampiyonluğum. Her şey çok yolunda gitti. Genel menajerimiz Derya Yannier beni buraya getirdi. Kendisi iyi bir genel menajer. Bu şampiyonluk, çok güzel bir organizasyon galibiyetidir." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi çok sevdiğini vurgulayan Sarunas Jasikevicius, "Oynadığım ve çalıştığım diğer takımlara göre burada bir dil bariyeri var. Bu yüzden bazen kendimi ifade edemiyorum. Fenerbahçe'ye sevgim çok büyük. Dil bariyeri aşıldığında bu sevgi daha da büyüyecektir." dedi.

HAYES-DAVIS: KENDİMLE GURUR DUYUYORUM