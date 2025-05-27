Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Deniz Akkaya'ya 2 yıl 4 ay hapis cezası - magazin haberleri

        Deniz Akkaya'ya 2 yıl 4 ay hapis cezası

        Deniz Akkaya hakkında, kızına ilişkin vesayet davasına bakan hakime sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditte bulunduğu suçlamasıyla dava açılmıştı. Akkaya'nın 5 yıl, 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar verildi. Deniz Akkaya'nın iki ayrı suçtan 2 yıl, 4 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 27.05.2025 - 17:27 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hapis cezası aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski manken Deniz Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl, 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Akkaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Akkaya bulunmadığı için son sözleri sorulamadı. Avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

        HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl, 4 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Öte yandan mahkeme, Akkaya'nın yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi. Akkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin ise kaldırılmasına hükmetti.

        İDDİANAMEDE NE YAZIYORDU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl, 5 ay, 15 günden 5 yıl, 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        REKLAM

        Deniz Akkaya hakkında daha önce Selin Ciğerci'ye kitle iletişim aracıyla hakaret etmesi nedeniyle hapsi istenmişti. Görülen davada, Akkaya hakkında 2 yıl, 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Mahkeme; taraflara, mütaalaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı ertelemişti.

        Yine hapis cezası aldı
        Haberi Görüntüle

        Deniz Akkaya ayrıca; eski menajeri Merih Yılmaz'ı 5 kişiyle birlikte darp etmekten yargılanmış, görülen davada; 13 yıl, 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Hapis cezası verildi
        Haberi Görüntüle

        Deniz Akkaya, eski davalardan birinin görüldüğü duruşmadan çıkarken görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deniz akkaya
        #hapis
        #dava

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Petek'in katiline ceza indirimi!
        Petek'in katiline ceza indirimi!
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        Habertürk Anasayfa