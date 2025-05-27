Deniz Akkaya'ya 2 yıl 4 ay hapis cezası

Eski manken Deniz Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl, 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Akkaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Akkaya bulunmadığı için son sözleri sorulamadı. Avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

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HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl, 4 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Öte yandan mahkeme, Akkaya'nın yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi. Akkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin ise kaldırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDE NE YAZIYORDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl, 5 ay, 15 günden 5 yıl, 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

REKLAM Deniz Akkaya hakkında daha önce Selin Ciğerci'ye kitle iletişim aracıyla hakaret etmesi nedeniyle hapsi istenmişti. Görülen davada, Akkaya hakkında 2 yıl, 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Mahkeme; taraflara, mütaalaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı ertelemişti. Yine hapis cezası aldı Haberi Görüntüle Deniz Akkaya ayrıca; eski menajeri Merih Yılmaz'ı 5 kişiyle birlikte darp etmekten yargılanmış, görülen davada; 13 yıl, 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapis cezası verildi Haberi Görüntüle Deniz Akkaya, eski davalardan birinin görüldüğü duruşmadan çıkarken görülüyor.