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        Haberler Magazin Novak Djokovic: Kendimi Türkiye'ye adayacağım

        Novak Djokovic: Kendimi Türkiye'ye adayacağım

        Bir süredir Bodrum'da bulunan dünyanın bir numaralı tenisçisi Novak Djokovic'den müjdeli haber: Kendimi Türkiye'ye adayacağım

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 12:39 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:39
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        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
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        Dünyanın bir numaralı tenisçisi Novak Djokovic, Türkiye'de tenis sporunun yaygınlaşması ve gelişmesi için çaba göstereceğini açıkladı.

        Bir tenis organizasyonu için Bodrum'da bulunan Novak Djokovic, gösteri maçı yaptığı Ece Sükan ile daha sonra sohbet etti. Djokovic, sohbetinde Türkiye'de tenis sporu için yetenekli insanların bulunduğunu ama ülkede bir tenis sisteminin olmadığını dile getirdi.

        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
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        38 yaşındaki Sırp vatandaşı Novak Djokovic, Türkiye'de tenis sporu için çalışmalar yapacağını belirterek şunları söyledi; "Türkiye, tarihi ve kültürü açısından hem Asya hem de Avrupa'da çok önemli bir ülke. Gerçekten olağan üstü bir ülke... Bir tenisçi olarak Türkiye'de hâlâ gerçek anlamda bir tenis sisteminin ve başarısının olmamasına üzülüyorum. Sanıyorum profesyonel olarak aktif oynamayı bıraktığımda belki biraz zamanım olursa bu bölgelerde tenisi teşvik edecek projelere kendimi adayacağım. Çünkü burada ve Balkan bölgesinde çok yetenekli insanlar olduğu düşünüyorum. Tenis, aslında hep Batılıların sporu olmuş. Orada başlamış ve büyük turnuvaların çoğu Batı'da oynanıyor. Peki bu spor neden dünyanın bu tarafına taşınmasın? Çok güzel bir spor."

        NOVAK DJOKOVIC'İN BAŞARILARI

        Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından 13 farklı yılda toplam 428 hafta rekor bir şekilde dünya 1 numarası olarak gösterildi.

        Yıl sonunu 8 kez rekor bir şekilde 1 numara olarak tamamladı.

        10 Avustralya Açık şampiyonluğu da dâhil olmak üzere 24 Grand Slam tek erkekler şampiyonluğu kazandı.

        Genel olarak, 24'ü Grand Slam, 40'ı Masters, 7'si yıl sonu şampiyonluğu ve 1 Olimpiyat altın madalyası olmak üzere rekor; 72 büyük şampiyonluk ve toplamda 99 tekler şampiyonluğu elde etti.

        Tenis tarihinde üç farklı zeminde dört büyükler şampiyonluğunu aynı anda kazanan tek isim.

        Teklerde, üçlü kariyer Grand Slam'ini tamamlayan tek erkek oyuncu ve 'Kariyer Altın Masters'ı tamamlayan tek oyuncu. Üstelik bu başarıyı iki kez gerçekleştirdi.

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        #Novak Djokovic
        #Tenis
        #Ece Sükan
        #BODRUM

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