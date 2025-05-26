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        Haberler Magazin Novak Djokovic Bodrum’da Ece Sükan’la kortta buluştu: Bir rüyanın gerçekleşmesi - Magazin haberleri

        Novak Djokovic Bodrum’da Ece Sükan ile kortta buluştu

        Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, özel bir etkinlik için Türkiye'ye geldi. Bodrum'da gerçekleşen bu organizasyonda, oyuncu Ece Sükan ile kortta bir araya geldi. Sükan, o anları sosyal medya hesabından; "Bir rüyanın gerçekleşmesi" sözleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 20:02 Güncelleme: 26.05.2025 - 20:02
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        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
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        Geçtiğimiz günlerde, dünyanın bir numaralı tenisçisi Sırp Novak Djokovic, özel bir etkinlik için Türkiye’ye geldi.

        Turizmin gözde rotalarından Bodrum’a giden Novak Djokovic, düzenlenen bir söyleşiye katıldı. Ardından da tenis maçı yaptı.

        Etkinlik sırasında ünlü oyuncu Ece Sükan ile bir araya gelen Novak Djokovic, kısa süreliğine de olsa birlikte korta çıktı.

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        Ece Sükan, dünyaca ünlü tenisçiyle yaşadığı bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Paylaşımına; "Dünyaca ünlü Novak Djokovic ile tenis oynama fırsatı buldum. Hayat boyu bir hayranı olarak, bu gerçekten bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Bu harika deneyim ve bir efsaneyle tanışıp ondan bir şeyler öğrenme şansı için minnettarım" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Novak Djokovic
        #Ece Sükan

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